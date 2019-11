Oilers-seier mot Frisk Asker

Kampen mellom Oilers og Frisk Asker endte 3-2. Etter første periode ledet Oilers med ett mål. Da andre periode var ferdig var det likt mellom de to lagene. Etter to utvisninger for Frisk Asker halvveis ut i tredje periode, klarte Oilers å utnytte muligheten - og banka inn det tredje og avgjørende målet.