Oilers klamrar seg til tabelltoppen

Ishockeylaget Stavanger Oilers er ennå på topp på eliteserietabellen, men nå er det berre eitt poeng ned til Storhamar på andre plass. Vålerenga ligg tre poeng bak. Oilers vann 4-3 over Stjernen på bortebane laurdag, men det var etter speleforlenging, slik at laget berre fekk med seg to poeng. Storhamar vann sin kamp.