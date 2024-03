Oilers kan ennå klare 2.plassen i eliteserien

Stavanger Oilers er nå berre to poeng bak Vålerenga i kampen om andreplassen i ishockey-eliteserien i år. Oilers vann over 3-2 over Sparta på laurdag etter speleforlenging. Medan Vålerenga tapte 4-6 mot Stjernen i går. Torsdag møtes Oilers og Vålerenga i det som kan bli den avgjerande kampen om andreplassen. Storhamar har sikra seg førsteplassen for fleire veker sidan.