Flere unge må bo på sykehjem

I 2015 bodde 20 unge personer på sykehjem mot sin vilje, til tross for at politikerne har lovet å gjøre noe med problemet siden 90-tallet. Hjerneslag-rammede Dana Midthus (40) kan endelig starte livet i egen bolig, etter et sju måneder på institusjon.