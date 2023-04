Oilers er avhengig av to sigrar for å hente heim «byttå»

Ishockeylaget Stavanger Oilers tapte heimekampen mot Storhamar med 1–4 i går kveld. Storhamar har nå vunne tre kampar i finalen, medan Oilers står med to seiarar. Oilersspelar Anders Tangen Henriksen forklarar tapet med at hamarlaget ville mest og at Oilers fekk for mange utvisingar. Det laget som først vinn fire kampar i finalespelet, vinn NM-pokalen.