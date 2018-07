Også travelt i Haugesund

Også i Haugesund har politiet hatt sitt å stri med. For en time siden melder de at en patrulje kom over en sint mann (43) på indre kai. Han nektet å oppgi personalia og havnet i arresten. Og en beruset mann (34) ble satt i arrest etter at han lot være å etterkomme pålegg om å forlate sentrum.