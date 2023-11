Også den neste Brynemotstandaren slit med banen

På laurdag gjekk Bryne vidare i kvalifiseringa for opprykk til elitedivisjonen, fordi Start sin bane var for isete og hard til å kunne spela på.

Nå har også morgondagens motstandar Kristiansund problem med å få heimebanen sin klar, skriv Jærbladet. Det er varmekablane som

ikkje fungerer som dei skal.

Men Bryne kan likevel ikkje rekna med walkover denne gongen, for Kristiansund har alt sikra seg at Ålesund kan stilla med reservebane.