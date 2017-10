Helt i slutten av juni startet produksjonen på Gina Krog-feltet i Nordsjøen, men først i dag var det offisiell åpning.

– Det å markere at vi har flere tiår foran oss på Norsk sokkel er viktig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til NRK.

Olje- og gassfeltet ligger 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen i Nordsjøen.

– Nå ser vi at hele bransjen er i ferd med å komme tilbake igjen. Aktiviteten er større i alle ledd. Gina Krog betyr arbeidsplasser og ikke minst inntekter til velferden i flere tiår fremover, sier Søviknes.

FESTDAG: Mange var samlet da olje- og gassfeltet Gina Krog, som ligger 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen i Nordsjøen, offisielt åpnet i dag. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

500.000 i timen

Det er Statoil som er operatør på feltet, og i driftsfasen er det rundt 70 personer som skal jobbe på plattformen på feltet.

– Vi pumper ut verdier for 500.000 i timen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Statoil, til NRK.

Gina Krog-feltet ble funnet i 1974, og Statoil har flere ganger vurdert å starte produksjon på feltet. Det var likevel først i 2007 at de fant olje- og gass i nærheten av det første funnet, og dermed bestemte seg for å satse på Gina Krog.

Nå er det fem brønner i produksjon på Gina Krog, men innen 2019 vil det være ni brønner i produksjon.

STORE VERDIER: Olje- og energiminister Terje Søviknes og Statoils konserndirektør Arne Sigve Nylund kjenner på den ene brønnen på plattformen Gina Krog. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Viktig signal til de unge

– Det er viktig at de unge ser at oljeindustrien vil trenge arbeidskraft i mange tiår fremover, sier Nylund.

– Har nedgangen i studenter på oljerelaterte studier bekymret dere i Statoil?

– Det er klart at vi trenger de unge i denne industrien, og nedgangen er noe vi må ta tak i. Vi er avhengig av at de unge ser at det vil være behov for dem i fremtiden, sier Nylund.