Odd Rune Torstrup slutter i Torstrup

Advokat Odd Rune Torstrup slutter i advokatfirmaet Torstrup. Det melder nettstedet Advokatwatch. Han tar med seg medpartner Knut Lerum. Årsaken til at han nå velger å slutte i selskapet han selv var med på å starte for seks år siden, er at han vil gjøre noe nytt.