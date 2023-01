– Det er ganske skremmende. Jeg er relativt ung med tanke på snittet av de som får hjerteinfarkt, sier Øyvind Jacobsen.

Etter lang tid uten skikkelig trening og et år som «støttemedlem» på treningssenter, hadde han nyttårsforsettet klart. Nå skulle han begynne å trene.

Det gikk heller dårlig.

– Da jeg var ferdig, kjente jeg enorme smerter i brystet. Heldigvis var jeg så forutseende at jeg ringte 113. De skjønte alvoret, og jeg ble fraktet til sykehuset med ambulanse for umiddelbar operasjon, sier Jacobsen.

ILDSJEL: Jacobsen brenner for fotball og engasjerer seg i idrettslaget Brodd. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det var en skummel operasjon, hvor Jacobsen var bevisst gjennom hele sekvensen. Han fikk operert inn et stent.

Den har som mål å holde et trangt parti i en åre eller et blodkar åpent.

– Det var spesielt. Jeg var veldig redd. Det må jeg innrømme, sier han.

At treningen framprovoserte hjerteinfarktet kan ha vært en fordel, har legen hans sagt.

– Årsaken er at man da i større grad blir klar over smertene og får tydeliggjort at man har et infarkt, sier Jacobsen.

Han er tydelig på at det ikke var treningen som var årsak til infarktet, heller årevis med mangel på trening, dårlig kosthold og genetiske årsaker.

Jacobsen er en kjent mann for mange i Stavanger-området. Han er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, speaker på Vikings hjemmekamper og ildsjel i idrettslaget Brodd.

– Ikke frykt trening

Trening som nyttårsforsett er det vanligste målet nordmenn setter seg for det nye året, ifølge lege og førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, Ole Petter Hjelle, også kjent som treningslegen i sosiale medier.

Men man skal ikke bli skremt av historier som dette.

– Dette er det forsket masse på. Det beste du kan gjøre for hjertet ditt er å trene. Og gjerne trene hardt. Det som virkelig er skummelt for hjertet ditt er inaktivitet, sier Hjelle.

Ole Petter Hjelle er lege og førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Tall fra Helsedirektoratet viser at voksne og eldre i Norge bruker i snitt drøyt 60 prosent av sin våkne tid i ro. Og 70-75 prosent av nordmenn er definert som inaktive, ifølge Folkehelseundersøkelsen 2020, i regi av Folkehelseinstituttet.

– Sett i lys av dette, er trening som nyttårsforsett veldig bra, sier han.

Hjertefriske uten underliggende sykdom, som ønsker å komme i gang med trening, har ingenting å frykte.

– Når vi hører slike historier handler det nesten alltid om folk som har hatt underliggende hjertesykdommer de ikke visste om, sier treningslegen.

Men treningslegen ønsker å slå et slag for en forsiktig treningsstart.

Det handler ikke om at hard trening er farlig for hjertet, men det minimerer faren for belastningsskader og styrker motivasjon og mestring.

– Jeg tror den viktigste grunnen til at 80 prosent av nyttårsforsettene ryker handler om at vi legger lista for høyt. Vi skal gjøre for mye på en gang, sier Hjelle.

Treningslegen har fire konkrete tips til de som vil i gang etter en lengre treningspause.

Treningslegens fire tips til treningsstart Ekspandér faktaboks Velg en aktivitet du faktisk trives med. Det er det eneste du klarer å holde fast med over tid. Helsegevinsten er uavhengig av hva du gjør, så lenge du får opp pulsen. Tren sammen med noen, da blir det mer forpliktende. Du dobler sannsynligheten for å lykkes med nyttårsforsettet om du gjør det på denne måten. Hold på lenge nok til at det blir en vane, slik at det blir en naturlig del av hverdagen. Motivasjon får deg ut døren. Vanen får deg til å fortsette. Da må du kanskje holde på i noen måneder før det blir en vane. Start forsiktig. Ikke legg lista for høyt. Det handler om mestring. Sett deg små delmål av gangen.

Nå starter veien til et sunnere liv

Tilbake på sykehuset ser det ut til at operasjonen har vært vellykket for Jacobsen. Og han kan ikke få skrytt nok av legene ved hjerteavdelingen på Stavanger universitetssykehus.

– Det var en fantastisk kirurg der, som hele regionen skal være glad for at håndterer den type ting, sier han.

OVERVÅKES: Hjerterytmen til Jacobsen overvåkes nøye på sykehuset. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For Jacobsen kom trolig hjerteinfarktet som en kombinasjon av mye stress, dårlig kosthold, lite trening og eventuelle genetiske forbindelser.

Nå blir det en endring.

Nå må kostholdet endres og hjertet må få jobbe litt.

– De sier at du etter et hjerteinfarkt skal begynne raskt med fysisk aktivitet. Så blir det nok en sykemelding i en uke og to. Jeg skal ikke slappe av hjemme på sofaen. Jeg har lyst til å leve når jeg har fått sjansen til å leve litt ekstra, sier han.

– Ser du på det som at du har lurt døden?

– Det er nok ikke rette betegnelsen. Men det setter ting i perspektiv. Du får en ny sjanse. Det kan jeg leve godt med. Jeg har tenkt å vinne noen valg til, se Viking vinne en del kamper og gjerne se et Brodd-opprykk, sier han.

– Hva er de viktigste rådene du kan gi andre som kommer opp i en slik situasjon?

– Våg å ringe 113. Det var trolig helt avgjørende for at jeg kom bra ut av det, sier han.