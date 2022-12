Nytt ungdommens fylkesråd

Det er valgt nytt Ungdommens fylkesråd i dag. Ungdommens fylkesråd (UFR) er et lovpålagt organ som oppnevnes av fylkestinget. Martin Nese Johnsen fra Klepp er valgt til ungdommens fylkesordfører i Rogaland og

Sumeja Ohran (16) fra Sandnes er ny ungdommens fylkesvaraordfører.

– Jeg håper at vi i Ungdommens fylkesråd kan bidra til at ungdom i fylket vårt blir hørt. Vi har alle lyst til å utgjøre en forskjell, og det er viktig at vi er gode på å få til det, sier Martin.

– Vi representerer ikke bare oss selv, men vi skal være gode representanter for ungdommene i hele Rogaland, sier Sumeja.

Ungdomsrådet velges for ett år om gangen og består av ni faste medlemmer og fire varamedlemmer.