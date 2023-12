Nytt trafikkuhell på E39

Like før halv fem ble det meldt om et trafikkuhell på E39, like sør for avkjøringen til Kvadrat i sørgående retning. Det har ifølge politiet vært en påkjørsel bakfra. Det er ikke meldt om personskader. Bilene er allerede like etter halv fem ute av veien, og trafikken flyter forbi. De involverte er tilsett av helser. Det er kun materielle skader. Ingen politisak.