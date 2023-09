Nytt tilfelle av meslinger i Sandnes

For to uker siden opplyste Sandnes kommune at en person i Sandnes hadde fått påvist meslinger etter utenlandsreise.

Fredag melder kommunen at en ny person har fått påvist meslinger – uten at det er noen sikker kobling mellom de to smittede.

Den siste personen som har blitt smittet av meslinger, har trolig blitt smittet i Sandnes-regionen, ifølge kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig.

– Vi utelukker ikke flere tilfeller, men vi vi gjør alt vi kan for å begrense smitten, sier Røstvig.