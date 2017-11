Nytt tilfelle av fotråte hos sau

Det er oppdaget et nytt tilfelle av fotråte i en sauebesetning i Rogaland. Det er tredje gang i år at det er oppdaget fotråte i en sauebesetning i fylket. Ondartet fotråte er smertefullt for sauen. Det er innført restriksjoner for å hindre smitte, melder Mattilsynet.