Nytt tilbud til eldre

Det blir planlagt at tre sjukehjem i Stavanger skal få et helt nytt tilbud for eldre, skriver Rogalands Avis.

Det skal opprettes såkalte omsorg- pluss boliger, som er beregnet for eldre som trenger noe hjelp, uten heldøgns sjukehjemsplass.

Planen til flertallspartiene i Stavanger er å opprette 50–100 omsorgsboliger.