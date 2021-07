Nytt tap for Sandnes Ulf

I kampen mot HamKam lørdag, ble det et nytt tap for Sandnes Ulf. Resultatet ble 2–1 til HamKam. Christian Landu Landu scoret det ene målet for Sandnes Ulf i andre omgang. Laget ligger sist på tabellen i 1. divisjon. Den uken måtte også Steffen Landro slutte som trener for sandneslaget.