Nytt selskap trekker seg fra Sørlige Nordsjø 2

Konsortiet Deep Wind Offshore og EDF Renewables har ikke sendt inn søknad om prekvalifisering på Sørlige Nordsjø II, bekrefter selskapet til NRK. Bare fire selskapet har dermed foreløpig bekreftet at de sender inn søknad. Fristen for å søke gikk ut klokka 12, og olje- og energiminister Terje Aasland har varslet at han trenger seks søknader for å gå videre med prosessen.