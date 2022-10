Nytt møte om fetterens erstatningsdom

Agder lagmannsrett har denne uken innkalt til nytt møte mellom partene om fetteren til Birgitte Tengs sin erstatningsdom. Fetterens advokat Arvid Sjødin har begjært erstatningsdommen opphevet, og far til fetteren sa til NRK i forrige uke at han håper lagmannsretten nå får fortgang i saken. Fetteren ble frikjent for drapet i Gulating lagmannsrett i 1998, men likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.

Om to uker starter rettssaken mot en annen Karmøy-mann som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.