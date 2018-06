Nytt kulturlandskap i Suldal

Området Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit er nå blitt et utvalgt kulturlandskap av nasjonal verdi. Et aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressursene og lokalt engasjement er nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdier, skriver Fylkesmannen.