Nytt havvind-område til Equinor i USA

Equinor har vunnet auksjonen på et nytt område utenfor nordøstkysten av USA for å sette opp bunnfaste havvind-turbiner.

Equinor har betalt 75 millioner dollar for lisensen for området. Det er det amerikanske havenergibyrået BOEM som utlyste to lisenser, hvor Equinor har vunnet den ene i auksjonen.

Lisensen har kapasitet til produsere strøm til 900.000 amerikanske husstander, skriver Equinor på sine sider.

– Nordøstkysten av USA er et spennende område med stort behov for kraft, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold.

Havvindområdet ligger 26 nautiske mil fra utløpet av Delaware Bay. Equinor har også inne i området Empire Wind som ligger lenger nord.

– Vi skal nå utvikle området, og må få solgt kraften til en delstat før vi kan starte bygging og produksjon av kraft.

Aktuelle delstater er New Jersey, Maryland og Delaware.

– Det er mye arbeid som gjenstår før vi eventuelt kan starte produksjon. Det vil tidligst skje i 2035, sier Eidsvold.