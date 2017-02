Nytt fruktpakkeri skal få fleire til å satsa

Det er mindre enn eitt år sidan fruktdyrkarane i Ryfylke bestemte seg for å bygga eit 2000 kvadratmeter stort fruktpakkeri i Årdal i Hjelmeland.

Alt nå er arbeidet med tomta godt i gang og neste veke startar arbeidet med ringmuren. I midten av juli opnar pakkeriet dørene.

– Dette gjer me fordi me vekst ut av pakkeriet me har brukt dei siste 20 åra. Me har lyst til å ha pakkeriet nærmare produsentane, fortel ein stolt styreleiar i det nystarta samvirke Ryfylkefrukt, eigd av fruktprodusentar i Rogaland, Øystein T. Kleppa.

I sommer blomsta det på Helgøy i Ryfylke. De satser på at årets sesong vert enda betre. Foto: Kees Fjellvang/NRK

Får kortare veg

16 millionar kroner er prislappen på det nye fruktpakkeriet i Årdal som skal ta imot eple, pærer og plommer frå ryfylkegardane. Herfrå blir frukta kjøpt av Coop, før den til slutt hamnar i butikkane. Både fruktprodusentane sjølve og lokale krefter går inn som deleigarar.

– Me får ein kortare veg med det ny pakkeriet. Fram til i dag har me blant anna pakka plommene våre heime fordi vegen til pakkeriet i Rennesøy har vore for lang. Dette pakkeriet vil letta produksjonen og me får betre kontroll, meiner Kleppa.

Øystein. T Kleppa og Kristen Helgøy viser fram teikningane av det nye fruktpakkeriet. Foto: Magnus Stokka

Samvirke Ryfylkefrukt trur dei kan tredobla fruktproduksjonen i Ryfylke innan få år frå dagens produksjon på 300 tonn i året. Ein ny dyrkingsmetode i tillegg til fleire nye produsentar er forklaringa på det.

Då blir det nye lageret viktig for produsentar som Kristen Helgøy.

– Dette har eg tru på og dette er med på å setja krona på verket på det me har sett i gang med. Det er sikkert mange som synst me er galne med alt me har planta, men eit nytt pakkeri vil gjera mykje i det totale bilde.

Skaper arbeidsplassar

Fruktprodusenten på øya Helgøy i Ryfylke trur også pakkeriet kan få dei som «sit på fruktgjerdet», og ennå ikkje har bestemt seg for å satsa på frukt, til å landa på å planta eple- og plommetre.



Nå er fruktsamvirke i Ryfylke på jakt etter ein dagleg leiar, i tillegg vil det vera behov for 6 - 10 sesongarbeidarar på pakkeriet i Årdal frå august til ut november.

– Tar Ryfylke med dette opp kampen med Hardanger om å vera landets fruktdistrikt?

– Nei, me tar ikkje opp kampen. Me jobbar heller saman. Det trur eg me har mykje meir igjen for, slår Helgøy fast.