Nytt bildelingstilbud i Stavanger

Denne uken åpner en ny leiebiltjeneste for Stavangers befolkning. Kollektivselskapet Kolumbus og bildelingstjenesten Getaround samarbeider om lanseringen av 13 elbiler og like mange øremerkede parkeringsplasser for å lette mobiliteten i sentrum, melder Stavanger kommune i en pressemelding.

De merkede bilene plasseres på egne p-plasser med ladestasjoner i Stavanger sentrum, og bilene kan leies gjennom en app-løsning.