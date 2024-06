Nye SUS: Planlegger innflytting i november 2025

Stavanger universitetssjukehus (SUS) planlegger nå for innflytting i det nye sykehuset på Ullandhaug i løpet av november 2025. Det skriver de i en pressemelding.

– Det har vært helt avgjørende å få landet et nytt tidspunkt, og jeg er veldig glad for at vi nå kan planlegge for innflytting i november 2025, sier administrerende direktør Helle Schøyen ifølge en pressemelding.

I januar i år ble det klart at den planlagte innflyttingen i mai 2025 måtte utsettes på grunn av forsinkelser i elektroarbeidene.