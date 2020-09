Nye smittetilfeller i Tysvær

To menn og to kvinner fra alder 18 til 80 år, har fått påvist koronasmitte i Tysvær kommune de siste to ukene. Det opplyser kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie til Haugesunds Avis. Tilfellene kobles til innenlandsreiser, og innreise fra utlandet.