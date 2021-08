Nye smittetilfelle på sjukeheim

To nye bebuarar og éin tilsett ved Sunde sykehjem i Stavanger har testa positivt for korona. Det melder kommunen på Twitter. Dei nye tilfella blei oppdaga i samband med at bebuarane nå blir testa regelmessig, og dei blir kopla til utbrotet ved heimen, som blei oppdaga for om lag ei veke sidan. I alt er nå seks bebuarar og fem tilsette bekrefta smitta.