Nye opplysningar i Tengsrettsaka

Undervegs i rettssaka om drapet på Birgitte Tengs har det kome nye opplysningar i saka.

– Det er ikkje uvanleg at det blir gjort etterforsking, sjølv når saka går for retten, og ja, det har kome inn nokre nye opplysningar, og dei følger me opp, seier statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Thomseth vil ikkje gå inn på kva opplysningar dei etterforskar, eller korleis dei gjer det.