Nye kutt for Marine Aluminium

Marine Aluminium kutter 30 stillinger, melder nettavisen E24. Bakgrunnen for nedbemanningen er at selskapet skal spare 50 millioner kroner i året. Marine Aluminium leverer blant annet helikopterdekk og gangbroer offshore. Kuttene kommer i tillegg til at 40 til 50 ansatte fikk beskjed om at de ble nedbemannet tidligere i høst.