Nye jobber i Stavanger:

Stavanger er halvveis til målet om å skape 10.000 nye jobber, sier ordfører Christine Sagen Helgø til Stavanger Aftenblad. Hun anslår at mellom 4-6000 av jobbene hun lovet for to år siden, er på plass. Hun får støtte fra utredningsbyrået Nyanalyse.