Nye flyktningebustader i Stavanger skal vera for flyktningar frå alle land

I Stavanger bystyre på måndag skal saka om kjøp av modulbygg for busetting av ukrainske flyktningar opp til behandling.

I forkant varslar høgrerepresentant Ingebjørg Folgerø at ho kjem til å gå på talarstolen og presisere at modulbygga er for alle flyktningar som treng vern i Stavanger, ikkje berre for ukrainske.

– Stavanger har ingen planar om å følge opp vedtaket i Drammen, der dei berre vil ta imot flyktningar frå Ukraina, seier Folgerø.

Tilleggsvedtaket seier: «Stavanger bystyre presiserer at disse boligene ikke er øremerket til bosetting av flyktninger fra Ukraina, men kan brukes til bosetting av flyktninger uavhengig av opprinnelsesland.»