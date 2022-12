Nye fag i videregående

Fra 2023 vil det bli nye studieretninger hos utvalgte videregående skoler i Rogaland.

Blant annet vil Sola videregående skole tilby dronefag, mens Godalen videregående skole vil kunne tilby automasjon og robotikk med studiekompetanse.



– Jeg er veldig glad for at vi kan legge til rette for nye fag som etterspørres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke minst et resultat av et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, sier leder i opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal.