Opptakene til sesong fire var allerede i gang da Norge stengte ned 12. mars.

Filmteamet bestående av Linn Therese Amundsen og Tale Kristine Skeidsvoll var usikre på om de fikk lov til å komme inn til Ingebrigtsen slik situasjonen var. De satte seg derfor i bilen og kjørte fra Oslo.

– Da vi kom fram møtte vi Gjert utenfor huset. Vi begynte med femmeters regel, så stod vi litt og forhandlet. Så vi fikk lov til å komme litt nærmere, og til slutt inn døra, sier Skeidsvoll.

Da teamet var kommet innenfor, fikk de et ultimatum, hvis de skulle filme, kom de ikke ut av huset igjen. De måtte rett og slett flytte inn i den berømte kjellerleiligheten der sønnene tidligere har bodd.

For Gjert Ingebrigtsen var det ikke noe vanskelig valg.

– Det var helt uaktuelt at de kom og filmet mens de bodde et annet sted.

Gjert sørget for handlingen. Han tok imot bestilling av snacks, og var tidlig ute når butikkene åpnet.

For teamet fikk ikke lov å treffe noen andre, bare gå tur.

– Vi sendte dem også på shopping av strikketøy. Tone gikk i hobbybutikken, men hun ble visst litt stresset av at det var trangt der.

Filmteamet Tale Kristine Skeidsvoll og Linn Therese Amundsen fikk strikketøy levert etter at Tone Ingebrigtsen hadde vært i hobbybutikken for dem. Foto: Privat

Familien har tilnærmet ubegrenset tillit til filmteamet, ifølge Ingebrigtsen. Det betyr at filmteamet får med seg alt som skjer av både triste og hyggelige episoder.

Han har ikke sett en eneste episode av serien, og har heller ingen planer om å se dem. Han overlater til kona Tone å se gjennom det de får tilsendt.

Filmet nære øyeblikk

En lørdagskveld de satt og spiste med familien, kom plutselig Jakob og Elisabeth inn med en liten valp de hadde skaffet seg.

– Da stod kameraet klart, og vi fikk situasjoner som vi ellers ville gått glipp av.

Men verken Gjert eller Tone var andre personer enn under filmingen i de tidligere sesongene, selv om de bodde sammen i samme hus.

– De var kliss like seg selv. Den eneste forskjellen var at Gjert kokte egget til frokost, i stedet for at vi spiste på hotell, sier Skeidsvoll.

De klarte å utløse alarmen i huset da de søndag morgen var oppe før familien. For søndagen sover de en time ekstra. Det hadde ikke gjestene i kjellerstua fått med seg.

Alltid beredt

Familien Ingebrigtsen er sterkt påvirket av koronapandemien. Konkurranser er avlyst, treningsopphold og reiser er avlyst, eller helt annerledes enn planlagt.

Gjert og Tone Ingebrigtsen i Båtsfjord der Gjert kommer fra. Foto: Zacapa Film / NRK

– Men dette er den perfekte virkeligheten for Gjert. Nå er verden slik den alltid har vært inne i Gjert sitt hode. Smitte overalt, akutt krise mer eller mindre. Han trives, og blomstret.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter at han alltid har en kriseplan klar.

– Ungene ble tatt ut av skolen før de stengte, og hele familien ble stoppet før pandemien rammet.

Planen var først å følge familien fram til OL som skulle vært i sommer, men avtalen er forlenget fram til OL neste år.

– Det er fryktelig tungt å trene og trene, uten å vite når vi kan reise ut og konkurrere igjen. Det er som å lese til eksamen uten å vite når den er. Men, vi kan ikke klage, det er mange som har det mye verre, avslutter Gjert Ingebrigtsen.

De to første episodene av sesong fire av den populære serien er klare i nettspilleren fra lørdag morgen. Første episode vises serien vises på NRK1 lørdag kveld.