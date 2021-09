Nye avhør i Tengs-saken

Mannen i 50 årene fra Karmøy, som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, og er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000, er nå i avhør hos politiet. Mannen nekter straffskyld for begge drapene. Mannens forsvarer, Stian Kristensen, sier han er samarbeidsvillig når han nå blir avhørt på nytt av politiet om de to drapene.