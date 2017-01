– Selv om det er lenge siden drapet, har vi tro på at en ny etterforskning kan avdekke hvem som sto bak handlingen, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

– Politiet vil samtidig understreke at etterforskningen vil bli tidkrevende og at gjenopptakelsen ikke betyr at vi venter et snarlig gjennombrudd, legger han til.

Politiadvokat Lars Ole Berge er påtaleansvarlig i saken. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Birgitte ble funnet drept noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy. Fetteren ble først dømt, men senere frikjent i lagmannsretten.

– Det er mange utfordringer knyttet til å etterforske en hendelse som skjedde for snart 22 år siden, men vi er motivert for å gjennomføre en bred og grundig etterforskning, sier Berge.

Anbefalte konkrete etterforskningsskritt

I tidligere etterforskning har fetter-sporet fått mye oppmerksomhet. Også det såkalte «hårsporet», blonde lange hår som ble funnet i hånden til drapsofferet. Politiet har tidligere uttalt at det nå er andre spor som skal følges opp mye bedre.

Det var i desember det ble klart at Sør-Vest politidistrikt gjenopptar etterforskningen av den uoppklarte drapsgåten. Kripos anbefalte da konkrete etterforskningsskritt til politiet.

– Vi har ikke DNA-treff eller mistenkt. Men vi ser at det er etterforskningsskritt som vi tror kan føre til en oppklaring, sa leder av Cold Case-gruppen, Espen Erdal da han leverte rapporten videre til politiet.

Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i 1995. Foto: Privat

Elektroniske spor

Kripos har gjennom sitt arbeid med saken i fjor kun har sett på eksisterende materiale og ikke gjennomført nye avhør.

Cold case-enheten anbefalte politiet å gjennomgå deler av beslaget gås gjennom på ny. Spesielt finnes det elektroniske spor, blant annet kontoutskrifter og overvåkingsbilder som ikke er gått gjennom godt nok.

Etterforskningsarbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale. I tillegg vil politiet sjekke konkrete tips, skriver politiet i en pressemelding i dag.