Nybygg til Aker BP og Aker Solutions

I dag har Aker BP og Aker Solutions offentleggjort at dei skal flytte inn i nytt hovudkvarter i Jåttåvågen. To bygg til om lag 2 milliardar kroner, skal etter planen stå ferdig i slutten på 2024 eller i starten på 2025.

Tidlegare var det Paradisområdet i Stavanger som var aktuelt for nytt hovudkvarter for Aker BP, men nå har det vist seg at Jåttåvågen blei den beste staden, seier sjef for Aker Solutions sitt Stavangerkontor, Marius Gjære.

Aker BP har i dag 1250 tilsette.