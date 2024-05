Nybygg i Haugesund for Høgskulen på Vestlandet

Eit einstemmig høgskulestyre gav i går grønt lys for nytt bygg ved campus Haugesund.

Etter planen skal nybygget på Høgskulen på Vestlandet i Haugesund vere mellom 4000 og 4200 kvadratmeter i tillegg til ombygging av om lag 1000 kvadratmeter eksisterande areal.

Her er det planlagt eit maritimt simuleringssenter, ein simuleringsarena for helsefag, eit auditorium, seminarrom, gruppe- og studieplassar, samt arbeidsplassar for tilsette.

Nybygget vil gjere det mogleg å avvikle eksterne leigeforhold av arbeidsplassar i mindre egna lokale.

Ei samlokalisering av tilsette på campus vil difor vere særs viktig for kontakt tilsette imellom og mellom tilsette og studentar.

– Dette er ei gladsak som viser at Høgskulen på Vestlandet styrkar og utviklar verksemda si i Haugesund og regionen, seier styreleiar Arvid Hallén i HVL.