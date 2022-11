Ny vurdering på tirsdag

Anleggsveien inn til Blåsjø fra Mosvatnet i Suldal holdes stengt inntil videre. Det gikk et ras her natt til fredag. Først på tirsdag blir det tatt en ny vurdering. – Vi vil være helt sikre på at det er trygt før vi gjør noe, sier Bjørn Sandvik i Statkraft.