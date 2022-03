Ny turnering i Norway Chess

Den årlege Norway Chess-turneringa i Stavanger-distriktet tar sikte på å få med fleire kvinner. I dag er det berre ei kvinne på topp 100-lista over dei beste sjakkspelarane i verda. Målet er å etablere ei eiga turnering for kvinnelege stormeistrar, som går parallelt med den tradisjonelle Norway Chess-turneringa, seier dagleg leiar Kjell Madland.

Han lovar like stor premiepott og direktesendt TV i Noreg for begge kjønn.