Ny styreleder Viking FK

Styret i Viking FK har blitt enige om at Rune Bertelsen overtar rollen som styreleder frem til neste årsmøte og at dagens styreleder Kjell Inge Gade går inn som ordinært styremedlem. Styret har konkludert med at det er en fordel med en viss fartstid i klubben og en bred kontaktflate i arbeidet inn mot 2019-sesongen.