Ny smitterekord i Stavanger

58 personar testa positivt på koronasmitte i Stavanger i går. Det er med klar margin ny rekord. Tidlegare er 50 smitta det meste som er meldt på eitt døgn.

– Det er ein krevjande situasjon nå, med mykje smitte. Dei neste dagane blir avgjerande for om vi klarer å ha kontroll, og vi oppfordrar folk til å avgrense sosial aktivitet framover.

Denne helga bør alle i Stavanger halde seg mest mogeleg heime, seier beredskapssjef Torstein Nielsen.

Skuleelevar er blant dei smitta

Fleire skuleklassar og helseinstitusjonar er ramma, og kommunen jobbar nå med å få oversikt og varsle dei det gjeld. Fleire opplysningar blir sendt ut seinare i dag.

Mange nærkontaktar

49 av de 58 smitta fredag er nærkontaktar av kjent smitte. Éin er reiserelatert, to har ukjent smittekjelde og seks har usikker smittekjelde. Totalt blei 831 personar testa.

Smittetalet gjer altså eit byks frå dagen før, da det «berre» var 23 positive. Onsdag var det 18 smitta, medan på tysdag var talet 50.

– Vi hadde venta høge smittetal denne veka, men kvifor det går slik opp og ned frå dag til dag, veit me ikkje. Me har sett det same i andre byar også, blant anna i Bergen, der smittetalet også har variert veldig.

I tillegg er det litt forseinkingar på grunn av stor pågang hos mikrobiologisk avdeling på sjukehuset. Dermed tar det lenger tid å få svar på koronatestane, seier smittevernoverlege Runar Johannessen.

De 58 smitta fredag fordeler seg slik:

0–9 år: 5

10–19 år: 13

20–29 år: 18

30–39 år: 11

40–49 år: 5

50–59 år: 2

60–69 år: 2

70–79 år: 2



I løpet av årets første åtte dagar er 226 personar i Stavanger smitta av koronaviruset.