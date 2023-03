– Vi arbeider mye ute som bønder. Vi ser ting rundt oss, og følger med på fugler og dyr. Vi er glade i det som hører til her.

Det sier grunneier Jostein Eiane. Han driver gård nær sjøen på øya Sokn i Stavanger kommune.

Ved sjøkanten er et yrende dyreliv. Men det er ett dyr som ikke hører hjemme. Som aller helst skulle blitt utryddet.

Jostein Eiane driver gård på Sokn i Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Minken er en fremmedart i Norge, og utgjør en trussel for utrydningstruet sjøfugl.

Erik Thoring er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. Han beskriver minken som et dyr som kan gjøre stor skade på naturmangfoldet i Norge.

– Den kan ta knekken på hele sjøfuglkolonier i løpet av kort tid. Vi vet at sjøfuglene har det veldig krevende, og at bestanden har gått kraftig tilbake. Minken kan være en veldig negativ faktor for sjøfugl som faktisk er utrydningstruet.

Nå vil Stavanger kommune øke skuddpremien for mink med det tidobbelte.

Minken kan utrydde en hel sjøfuglkoloni på minutter. Foto: HÅVAR HVEDING

1000 kroner for en mink

Nylig har utvalget for miljø og utbygging i Stavanger vedtatt en ny skuddpremie på mink.

Før var skuddpremien 100 kroner. Nå kan minkjegere få 1000 kroner per dyr.

– Jeg tenkte at om vi først skal få has på minken, må vi ta i. Jeg ytret ønske om 1000 kroner, og tenkte vi kunne inngå et kompromiss på 500. Men forslaget ble enstemmig vedtatt, forteller Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Leif Arne Moi Nilsen foreslo økt skuddpremie for mink på Finnøy, men skal ikke delta i jakten: – Jeg er alt for glad i dyr til å ta livet av dem. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Det var han som fremmet forslaget på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Senterpartiet.

Summen er trolig den høyeste skuddpremien på mink i landet, sier Thoring i Naturvernforbundet.

– Det må være norgesrekord. Skuddpremien pleier å ligge på mellom 60–300 kroner. Dette kommer garantert til å inspirere jegere til å jakte i Rennesøy og Finnøy, sier han.

Målet er å redusere bestanden av mink nord i kommunen.

– Jeg tror og håper at dette kan bidra til å få ned bestanden. I alle fall hvis det fører til at flere vil drive med dette, sier grunneier Jostein Eiane, som også er tidligere ordfører i det som var Rennesøy kommune.

Moi Nilsen sier han regner med at flere vil se butikk som følge av vedtaket.

– Det er jo stor forskjell på 100 og 1000 kroner. Det kan være en fin sommerjobb for ungdommen på Finnøy og Rennesøy, sier han.

Mink i Norge Ekspandér faktaboks Mink har Nord-Amerika som sitt naturlige utbredelsesområde. Minken forekom opprinnelig bare i Nord-Amerika. Den ble innført som farmdyr til Europa på slutten av 1800-tallet og til Norge i slutten av 1920-årene. Rømte farmdyr etablerte snart voksende bestander, hvorfra dyr meget raskt invaderte nye områder. I Norge finnes mink over hele landet, fra kystområder til langt opp i høyfjellet. Den betraktes som et skadedyr og en trussel mot vår fauna. Arten forekommer ved kyster, langs innsjøer og vassdrag. Minken er en meget rask og dyktig svømmer. Den lever vesentlig av fisk, muslinger, krabber, kreps, frosk, fugl og egg samt smågnagere. Kilde: Store norske leksikon

Frykter cowboytilstander

Tore Gilje er regionsekretær og daglig leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland.

Han er skeptisk til den voldsomme prisøkningen.

– De profesjonelle jegerne som leies inn til å gjøre en slik jobb forsvinner om dette blir innført. Det er en gigantpott om man fanger mye mink, og det kan hende grunneierne tenker at de vil ha pengene selv, så blir det cowboytilstander.

Han påpeker også at innføringen av høy skuddpris på mink kan føre til at jegere som har felt mink i nabokommunene kan levere til Stavanger, for å få mer penger.

Naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand, sier kommunen tar forbehold for at slike problemstillinger kan oppstå.

– Det er grunn til å anta at folk vil jakte mink her og der og levere inn til oss i Stavanger. Vi kommer til å lage egne regler som gjør at vi kan dokumentere at de er fra Stavanger, og ikke andre steder, sier han.

Naturforvalter Vegard Ankarstrand er spent på virkningene av vedtaket: – Det er jo unormalt mye i skuddpremie. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Han er spent på hvordan vedtaket vil innvirke, og tror kommunen skal klare å dekke kostnadene av økt skuddpremie.

– Går det av skaftet, kommer vi til å revidere den løsningen. Vi kommer til å evaluere og se hvordan det virker over tid, sier han.

Selv om kommunen har vedtatt økningen, blir det ikke satt i verk med det første. Vedtaket blir sendt til fylkeskommunen for godkjenning.

Minkene går som regel etter fugleegg, men får også tak i sjøfugl. Foto: Linda Bjørgan

– Utdatert

Siri Martinsen er faglig leder ved dyrevernsorganisasjonen Noah. Hun mener skuddpremie på dyr bør bli forbudt.

– Vi mener skuddpremie er utdatert og blir dessverre forbundet med minsket respekt for dyr og større risiko for skadeskyting, sier hun.

Martinsen påpeker at dyrevelferdsloven også gjelder mink.

– Det finnes alternativer, og forskes på alternativer for å få mer humane metoder i forhold til bestandskontroll på innførte fremmede arter. Inntil man begynner å ta i bruk slike metoder, er det viktig å forholde seg til dyrevelferdsloven, sier hun og legger til:

– Den handler ikke om en art er velkommen i faunaen eller ikke, den handler om dyrets evne til å føle smerte.

Siri Martinsen i Noah mener skuddpremie på dyr er utdatert. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Strenge krav

For å kunne drive jakt og fangst i Norge, må man ha jegerprøve og grunneiers tillatelse.

– Da må grunneier sjekke at vedkommende har den rette kompetansen, har jegerprøven og gjerne har erfaring med dette. Det er også en fordel at de blir i området en stund, for å bli kjent i området og kartlegge bestanden, sier grunneier Jostein Eiane.

Han understreker at det er viktig å bruke metodene som man vet fungerer godt på mink, og ikke gjør skade på andre bestander.

– De må være godt kjent med regelverket knyttet til jakt. Feil feller kan gjøre stor skade, og jeg vil gjerne ha katten min neste år også.

Han er positiv til at Stavanger kommune vil bli kvitt minkbestanden, og tror den økte skuddpremien sammen med systematiske tiltak kan gi positiv effekt.

– Det er viktig at man ser helheten i dette. Skuddpremien er for å gi noen rom til å bruke tid på dette, gjøre seg kjent og ta betalt. Det er en stor jobb om man må gjøre et skikkelig arbeid for å få ned bestanden.