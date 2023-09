Ny seier for Sola håndball

Sola står med to seire av to mulige i årets eliteserie i håndball for kvinner, etter at Fana ble slått 34-28 hjemme i Åsenhallen tirsdag.

Camilla Herrem ble toppscorer for Sola med syv mål. Sola ligger på en andreplass på tabellen etter seieren. Lørdag venter Larvik borte.