Ny runde om fetteren til Birgitte

Advokat John Christian Elden, bistandsadvokat for Tengs-familien, seier til NTB at fetteren, som har vore både dømt og frikjent for drapet, ennå ikkje har sagt til foreldra at han er uskuldig, og at Tengs-familien undrar seg over dette. Fetteren sin forsvarar, advokat Arvid Sjødin, seier at det er naturleg då han blei utstøytt av familien, då han blei sikta for drapet.