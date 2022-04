Ny Risøybru lengre sør i Haugesund

Mykje tyder på at den nye Risøybrua i Haugesund kjem til å gå over Storasundskjera lengre sør i byen enn der brua står nå. Det kom fram på eit informasjonsmøte i Edda Kino i går kveld, skriv Haugesunds avis. Det er den nye bompakken for Haugesund/Fastlands-Kamøy som skal finansiere ny Risøybru, og målet er å få på plass ein godkjent reguleringsplan våren 2023.