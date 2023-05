Ny praksis frå politikarane i Stavanger

Ifølge byggesakssjef Sven Norland i Stavanger har det aldri skjedd før at politikarane har ettergitt tvangsmulkt i ei byggesak før utbyggar har ordna opp. Men det skjedde då eit fleirtal i utval for byutvikling i Stavanger stansa tvangsmulkten og betalte tilbake 340 000 kroner til utbyggjar av byggegropa i Tanke Svilandsgate. Fortau og sykkelsti i området har vore stengt sidan 2014: Utbyggar la fram ein ny plan for utbygging i desember i fjor.