Ny person smittet i Haugesund

En person i 20-årene har fått påvist covid-19 i Haugesund. Smitten stammer fra da to bartendere fikk påvist koronasmittet for to uker siden, skriver Haugesunds Avis. Personen fikk påvist smittet etter en test nummer to etter å ha kjent symptomer.