Ny kontrakt for Aibel

Aibel har vunnet en kontrakt for byggingen av to store havvindplattformer for det danske selskapet Ørsted. Plattformene skal stå på britisk sektor av Nordsjøen.

Kontrakten har en verdi på over 5 milliarder kroner, og begge plattformene skal sammenstilles ved Aibels verft i Haugesund i 2025 og 2026.

Verftsdirektør Lars Inge Hellestveit sier til NRK at dette sikrer lokale arbeidsplasser.