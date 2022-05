Ny kommunedirektør i Hå

Rune Kloster Tvedt er ansatt som ny kommunedirektør i Hå kommune.

– Jeg kjenner Hå kommune som veldrevet og effektiv, det er et godt grunnlag for å utvikle gode levekår for folk, sier Tvedt i en pressemelding.

Han har blant annet erfaring som rådmann i Sauda, kommunalsjef for helse og sosial i Flekkefjord, og spesialrådgiver i KS.

Tvedt begynner i jobben 1. september.