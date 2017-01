Ny islending til Viking

Viking ønsker å hente den islandske spilleren Eggert Gunnthor Jonsson, som har 19 A-landskamper for Island, skriver Aftenbladet. Jonsson spiller nå på nivå tre i England for klubben Fleetwood Town. Viking skal ha mulighet til å hente Jonsson nå uten måtte betale for overgangen selv om han har kontrakt med klubben til i sommer.