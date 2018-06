Ny hjemmeseier for Viking

Viking to ukens andre hjemmeseier da HamKam ble slått 2–0 i Jåttåvågen. Tommy Høiland og André Danielsen scoret målene for de mørkeblå, som nå klatrer opp i ryggen på Mjøndalen og Sogndal på plassene over dem i førstedivisjon.