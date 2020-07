Ny haugesundar koronasmitta

Ein ung haugesundar er smitta av koronaviruset, skriv Haugesunds avis. På laurdag blei det klårt at ein annan haugesundar var smitta, utan å ha vore på reise. Kommuneoverlegen er nå redd for at dette kan vera starten på eit nytt smitteutbrot.